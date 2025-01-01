Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Alte Bäume, junges Grün

SAT.1 GOLD
Staffel 9
Folge 29
Folge 29: Alte Bäume, junges Grün

45 Min.
Ab 12

Franz Pustelader, ein eigensinniger Mittsiebziger, hat bei einer Gasexplosion Verbrennungen erlitten. Im Luisenkrankenhaus kümmert sich seine gleichaltrige Nachbarin Agnes um ihn. In ihrer Jugend haben sich die beiden einst sehnsuchtsvolle Liebesbriefe geschrieben, aber dann doch jemanden anders geheiratet. Seit damals leben sie, inzwischen längst verwitwet, Tür an Tür. Agnes bekocht Franz, während der alte Sturkopp hartnäckig behauptet, sie überhaupt nicht riechen zu können ...

