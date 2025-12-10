Futurama
Folge 12: Kein Duft für Frauen
21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Zoidberg hat ein Date mit einer außerirdischen Internet-Bekanntschaft. Das Treffen endet im Desaster: Sein Gestank ist für sie - wie für jedes andere weibliche Wesen - unerträglich. Dann lernt er jedoch eine Blumenverkäuferin kennen, die sich sofort in ihn verliebt. Der Grund dafür ist, dass sie ohne Geruchssinn geboren wurde. Zoidberg wüsste, wie er sie mit einer Operation heilen könnte. Aber soll er riskieren, dadurch sein endlich gefundenes Liebesglück in Gefahr zu bringen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
