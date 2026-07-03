Futurama
Folge 10: Game of Tones
21 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 6
Die Erde ist in großer Gefahr! Ihr nähert sich ein Raumschiff, das immer wieder vier Töne aussendet - und zwar so laut, dass der Planet zu zerspringen droht. Fry kommt die Melodie bekannt vor. Nachdem Professor Famsworth die Erinnerung in Frys Gehirn geortet hat, schickt er ihn in einem Traum zurück in die Vergangenheit. Dort findet dieser tatsächlich den Ursprung der Töne heraus: Sie stammen vom Funkschlüssel eines Nibbloniers, der sein Raumschiff vergessen hat ...
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren