Der Robo, der Riese, der Krake und ihr LiebhaberJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 9: Der Robo, der Riese, der Krake und ihr Liebhaber
21 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 6
Leela wird Opfer einer furchtbaren genetischen Mutation: Sie "krakifizert" - ihr wachsen überall Saugnäpfe und Tentakeln. Um die Freundin zu retten, besorgt Fry zwei magische Bohnen. Erst glaubt niemand außer ihm an deren Wirkung. Doch dann wachsen aus den Bohnen riesige Ranken. Als Leela diese hinaufklettert, entdeckt sie oben ein fliegendes Schloss - in dem sich ein Gentechnik-Labor befindet. Wartet dort ihre Rettung?
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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