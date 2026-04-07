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Futurama

Die Hände des Teufels

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 15vom 07.04.2026
Die Hände des Teufels

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Futurama

Folge 15: Die Hände des Teufels

22 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Schon seit ewigen Zeiten ist Fry in Leela verliebt, weiß jedoch nicht so recht, wie er sie für sich gewinnen kann. Dies soll nun ein Ende haben: Fry versucht, seine Angebetete durch sein Holophonorspiel zu begeistern. Da sich sein musikalisches Talent jedoch in Grenzen hält, schließt der Liebeskranke einen Pakt mit dem Teufel und bekommt im Gegenzug Luzifers Hände versprochen. Alles könnte so schön sein, wenn nicht Leela plötzlich ihr Gehör verlieren würde ...

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