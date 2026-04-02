Lustkrise auf Omicron Persei AchtJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 15: Lustkrise auf Omicron Persei Acht
22 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Der Tyrann Lure stiehlt Frys Nase - und das aus einem besonderen Grund.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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