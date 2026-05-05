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Futurama

Angriff der Killer App

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 3vom 05.05.2026
Angriff der Killer App

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Futurama

Folge 3: Angriff der Killer App

21 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Alle stürzen sich auf das neue "eyePhone". Besonders beliebt ist die "Twitcher"-App, mit der man Nachrichten und Videos ins Netz stellen kann. Zwischen Fry und Bender entbrennt ein Wettstreit, wer es schafft, als Erster eine Million Follower zu bekommen. Weil Bender geschmacklose Videos in Netz stellt, liegt er vorn. Da entdeckt Fry, dass Leela eine singende Beule am Hintern hat und stellt ein Video davon ins Internet. Letztlich erwartet die beiden eine böse Überraschung.

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