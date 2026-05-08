Futurama
Folge 6: Tödliche Inspektion
21 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 6
Schock für Bender: Professor Farnsworth stellt zufällig fest, dass er über keine Unsterblichkeits-Funktion verfügt. Bender ist verzweifelt und kann nicht verstehen, wie das passieren konnte, hat er doch bei der letzten technischen Überprüfung von Inspektor Nummer Fünf die Zulassung bekommen. Zusammen mit dem Bürokraten Hermes macht er sich auf die erfolglose Suche nach Inspektor Nummer Fünf, ohne dass er weiß, wer Hermes wirklich ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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