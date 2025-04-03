Galileo Kids
Ausflug in die Schule
25 Min.Ab 6
Das erste Mal überhaupt: "Galileo Kids"! Reporter Vincent weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht: Ein freches Alien namens Cosmo hat eine Bruchlandung im "Galileo"-Studio hingelegt! Zugegebenermaßen sieht Cosmo ganz süß aus, hat von der Welt überhaupt keine Ahnung, und fragt Vincent Löcher in den Bauch. Deshalb fängt Vincent ganz von vorne an - und beantwortet Cosmo alle wichtigen Fragen über die Menschheit, die Erde, über Essen, Tiere oder die Schule.