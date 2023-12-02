Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 02.12.2023
50 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12

"Galileo Lost Places" besucht verlassene Orte wie das einsamste Haus der Welt, Amboy eine Stadt an der Route 66, ein radioaktiver Leuchtturm an der östlichen Küste Russlands, eine Autofabrik, Fortlandia in Brasilien oder ein verwilderter Wasserpark in Vietnam. Diese Lost Places, haben spannende Geschichten und Geheimnisse zu erzählen. Die "Galileo"-Reporter:innen treffen die Menschen, die dort leben und die kreative Ideen haben, diese Orte zu neuem Glanz zu verhelfen.

ProSieben
