Harros Missionen weltweitJetzt kostenlos streamen
Galileo Mission Wissen weltweit
Folge 1: Harros Missionen weltweit
45 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
Seit 16 Jahren ist Harro Füllgrabe für "Galileo" weltweit als Reporter unterwegs. Dabei hat er für über 1000 Beiträge über 130 Länder bereist. Zur Feier des "Galiläums" führt er durch seine ganz persönlichen Top Ten. Ob Luxus-Camp am Mount Everest, Buschmann-Ausbildung in Afrika, Drogenpolizei in Mexiko und amerikanische Gefängnisse - Harro nimmt die Zuschauer:innen mit auf seine Reisen: Was er dabei alles erlebt, welche Schmerzen er erlitten und was ihn am meisten berührt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick