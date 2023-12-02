Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 02.12.2023
45 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12

Seit 16 Jahren ist Harro Füllgrabe für "Galileo" weltweit als Reporter unterwegs. Dabei hat er für über 1000 Beiträge über 130 Länder bereist. Zur Feier des "Galiläums" führt er durch seine ganz persönlichen Top Ten. Ob Luxus-Camp am Mount Everest, Buschmann-Ausbildung in Afrika, Drogenpolizei in Mexiko und amerikanische Gefängnisse - Harro nimmt die Zuschauer:innen mit auf seine Reisen: Was er dabei alles erlebt, welche Schmerzen er erlitten und was ihn am meisten berührt hat.

