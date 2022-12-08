17 Jahre später: Wie der Vater, so der Sohn?Jetzt kostenlos streamen
Geh aufs Ganze!
Folge 1: 17 Jahre später: Wie der Vater, so der Sohn?
99 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 6
Wie der Vater so der Sohn: Philip Biermann (28) aus Bielefeld versucht in der neuen Staffel von "Geh aufs Ganze!" sein Glück und hofft, wie einst sein Vater vor 17 Jahren, einen Hauptgewinn mit nach Hause nehmen zu dürfen. Doch wird Philip gegen Zocker-König Jörg Draeger bestehen? Oder bleibt ihm am Ende doch nur der Zonk?
