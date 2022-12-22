Das Beste kommt zum Schluss!Jetzt kostenlos streamen
Geh aufs Ganze!
Folge 3: Das Beste kommt zum Schluss!
96 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 6
30 Jahre "Geh aufs Ganze!": 1992 spielte Jörg Draeger erstmals in SAT.1 um Tor 1, Tor 2 oder Tor 3, auch 2022 gehen Jörg Draeger und Daniel Boschmann wieder aufs Ganze. In drei Folgen zocken sie mit Kandidat:innen aus dem Publikum um Geld- und Sachpreise in Umschlägen, Kisten oder Toren. Wer spielt mit Taktik und Geschick gegen den Zockerkönig Jörg Draeger? Wer landet den Big Deal? Wer geht mit dem Zonk als charmantesten Trostpreis der Welt nach Hause?
