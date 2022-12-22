Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 3vom 22.12.2022
96 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 6

30 Jahre "Geh aufs Ganze!": 1992 spielte Jörg Draeger erstmals in SAT.1 um Tor 1, Tor 2 oder Tor 3, auch 2022 gehen Jörg Draeger und Daniel Boschmann wieder aufs Ganze. In drei Folgen zocken sie mit Kandidat:innen aus dem Publikum um Geld- und Sachpreise in Umschlägen, Kisten oder Toren. Wer spielt mit Taktik und Geschick gegen den Zockerkönig Jörg Draeger? Wer landet den Big Deal? Wer geht mit dem Zonk als charmantesten Trostpreis der Welt nach Hause?

