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Genial daneben - Das Quiz

Ingo Appelt & Christian Neureuther

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 20.08.2018
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 41: Ingo Appelt & Christian Neureuther

44 Min.Folge vom 20.08.2018Ab 6

Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode? In der Comedy-Quizshow "Genial daneben - das Quiz" mit Hugo Egon Balder lösen Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars skurrile, bunte und wissenswerte Fragen des Publikums im Studio. Nur wer es schafft, die Promis aufs Glatteis zu führen, hat am Ende die Chance auf 5.000 Euro.

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