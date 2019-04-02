Simon Pearce & Nina MoghaddamJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 1: Simon Pearce & Nina Moghaddam
43 Min.Folge vom 02.04.2019Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Simon Pearce und Nina Moghaddam. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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