Oliver Pocher & Giovanni ZarrellaJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 34: Oliver Pocher & Giovanni Zarrella
43 Min.Folge vom 21.03.2019Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Oliver Pocher und Giovanni Zarrella. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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