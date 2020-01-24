Fabian Hambüchen & Phil LaudeJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 24.01.2020: Fabian Hambüchen & Phil Laude
43 Min.Folge vom 24.01.2020Ab 12
Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Fabian Hambüchen und Phil Laude. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.