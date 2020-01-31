Erik Meijer und Panagiota PetridouJetzt ohne Werbung streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 45: Erik Meijer und Panagiota Petridou
43 Min.Folge vom 31.01.2020
Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Erik Meijer und Panagiota Petridou. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle Staffeln im Überblick