Germany's Next Topmodel
Folge 5: Das Umstyling
108 Min.Folge vom 22.03.2012Ab 12
Schnipp, schnapp Haare ab? Neue Farbe oder Extensions? In Folge fünf steht das große Umstyling bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" auf dem Plan. Wer traut sich und nimmt die Verbesserungsvorschläge von Heidi Klum und ihrem Star-Stylingteam an? Wer zickt? Und welches Mädel macht die größte Verwandlung durch? Außerdem stehen wieder ein großes Fotoshooting mit einem ganz besonderes "Model-Partner" sowie Castings für wichtige Jobs auf dem Plan ...
