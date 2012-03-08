Germany's Next Topmodel
Folge 3: Fashion Week Berlin
105 Min.Folge vom 08.03.2012Ab 12
Jetzt heißt es Abschied nehmen vom warmen Thailand. Zurück in der Heimat geht es für Heidi Klums Mädchen gleich in die deutsche Mode-Metropole Berlin. Der harte Model-Alltag beginnt. Diverse Castings für bekannte Labels und Designer bei der Berlin Fashion Week stehen auf dem Programm - wie z. B. die große Fashion Show von Designer und Juror Thomas Rath. Wer überzeugt bei den Kunden und darf mitlaufen? Für wen heißt es in Berlin bereits "Endstation"?
