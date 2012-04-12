Germany's Next Topmodel
Folge 8: Auf nach Mexico
101 Min.Folge vom 12.04.2012Ab 12
Weißer Sandstrand, himmelblaues Meer: In dieser Folge geht es für die Mädchen in die Karibik. Auch das Fotoshooting findet in einer wunderschönen Location statt. In einer sogenannten Cenote (einer Naturhöhle mit einem See im Innern) müssen sich die Kandidatinnen gestylt als weibliche Kämpferinnen als Dschungelschönheiten posieren. Zudem steht ein Casting für ein Editorial-Shooting, eine Challenge, ein Posing-Coaching mit Erin Wasson und natürlich eine Entscheidung auf dem Plan.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick