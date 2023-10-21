Die Schatten des DraculaJetzt kostenlos streamen
Ghostbusters
Folge 36: Die Schatten des Dracula
23 Min.Folge vom 21.10.2023Ab 6
Die Ghostbusters begeben sich nach Transylvanien, um die von Dracula entführte Regentin des Landes zu befreien. Doch leicht ist der Graf nicht zu besiegen: Er wendet hypnotische Tricks an. Aber für schwierige Fälle haben die Ghostbusters immer noch ein paar extrastarke Einfälle im Gepäck ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghostbusters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren