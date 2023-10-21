Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 36vom 21.10.2023
23 Min.Folge vom 21.10.2023Ab 6

Die Ghostbusters begeben sich nach Transylvanien, um die von Dracula entführte Regentin des Landes zu befreien. Doch leicht ist der Graf nicht zu besiegen: Er wendet hypnotische Tricks an. Aber für schwierige Fälle haben die Ghostbusters immer noch ein paar extrastarke Einfälle im Gepäck ...

ProSieben MAXX
