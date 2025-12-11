Gilmore Girls
Folge 4: Jugendsünden
40 Min.Folge vom 11.12.2025
Lorelai soll in der Stars Hollow High den Schülern von ihrem Beruf erzählen und freut sich sehr über diese Möglichkeit. Trotz einer gewissen Nervosität läuft der Vortrag soweit gut, aber dann durchbohren sie die Teenager mit Fragen zu ihrer frühen Schwangerschaft. Ihre Antworten werfen ein falsches Licht auf Lorelai ... Lane versucht derweil alles, um sich deutlich von ihrer Mutter abzuseilen. Jess gesteht Luke in einer Streitsituation seine wahren Gefühle für Rory ...
