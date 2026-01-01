Der steinige Weg zum ErfolgJetzt kostenlos streamen
Goldrausch: America's Backyard Gold
Folge 4: Der steinige Weg zum Erfolg
44 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Montana ist berühmt für seine atemberaubende Natur und gilt als Paradies für Schatzsucher. Aus einem einzigen Eimer Erz kann man beispielsweise Gold im Wert von circa 20 Dollar gewinnen. Auch in alten stillgelegten Minen können kostbare Reichtümer gewonnen werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick