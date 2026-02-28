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Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Americana Haus Makeover

sixxStaffel 4Folge 12vom 28.02.2026
Das Americana Haus Makeover

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Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 12: Das Americana Haus Makeover

42 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Mina und Karen sind in Fountain Square, um ein Haus zu besichtigen, das ziemlich renovierungsbedürftig erscheint. Besonderes Augenmerk legen die Frauen diesmal auf Küche und Bäder. Hier muss alles stimmen, denn nur so können sie den hohen Verkaufspreis rechtfertigen.

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