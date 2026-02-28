Das Americana Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 12: Das Americana Haus Makeover
42 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Mina und Karen sind in Fountain Square, um ein Haus zu besichtigen, das ziemlich renovierungsbedürftig erscheint. Besonderes Augenmerk legen die Frauen diesmal auf Küche und Bäder. Hier muss alles stimmen, denn nur so können sie den hohen Verkaufspreis rechtfertigen.
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