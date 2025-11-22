Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Haus in der Regenbogenstraße

sixxStaffel 4Folge 6vom 22.11.2025
Das Haus in der Regenbogenstraße

Folge 6: Das Haus in der Regenbogenstraße

41 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12

Mina und Karen widmen sich diesmal einem lukrativen Projekt in der East Street. Das Haus scheint in einem guten Zustand zu sein, doch während der Renovierungsarbeiten werden die beiden Frauen plötzlich mit einem größeren Schaden konfrontiert. Wird sich ihre harte Arbeit am Ende trotzdem lohnen?

sixx
