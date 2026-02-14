Das Industrieflair Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 8: Das Industrieflair Haus Makeover
42 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
In der Talbott Street haben Mina und Karen mehrere Investitionen getätigt. Mit dieser Strategie können sie den Wert der einzelnen Objekte in die Höhe treiben und den Verkaufspreis besser steuern. Doch geht ihr Plan am Ende wirklich auf?
