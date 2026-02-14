Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 8vom 14.02.2026
Folge 8: Das Industrieflair Haus Makeover

42 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

In der Talbott Street haben Mina und Karen mehrere Investitionen getätigt. Mit dieser Strategie können sie den Wert der einzelnen Objekte in die Höhe treiben und den Verkaufspreis besser steuern. Doch geht ihr Plan am Ende wirklich auf?

sixx
