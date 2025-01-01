Gordon Ramsays Roadtrip
Folge 2: Caesar Salad in Mexico
46 Min.Ab 12
In Baja de la Guadeloupe fängt der frühe Vogel Gerüchten zufolge das weltbeste Frühstück - das ist auch zu Gordon, Gino und Fred durchgedrungen, die sich sogleich auf den Weg machen. Doch ihre Reise in die Heimat des Caesar Salads hält einige Abenteuer für die Köche bereit, und bald darauf finden sich die drei Abenteurer in einem Autorennen wieder.
