Gordon Ramsays Roadtrip

All3MediaStaffel 2Folge 3
Folge 3: Burger in Las Vegas

46 Min.Ab 12

Auf der Route 66 geht es für Gordon, Gino und Fred nach Las Vegas, wo nicht nur die berühmten Casinos am Strip auf die Abenteurer warten: Die drei versuchen sich als waschechte Cowboys, sehen den Grand Canyon von oben und erkunden beim Forellenfischen das Land um den Colorado River. Außerdem verkosten die Köche den teuersten Rindfleischburger der Welt, nur um sich anschließend selbst im Burgerbraten zu messen.

