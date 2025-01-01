Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 5
Folge 5: BBG in Texas

46 Min.Ab 12

An ihrem nächsten Ziel angekommen, üben sich Gordon, Gino und Fred im Angeln und im Holzhacken - doch das ist noch lange nicht alles: In Texas hat man sich kulinarisch dem "BBG" verschrieben. Kein Wunder also, dass sich die drei Starköche am Grill messen wollen. Das Feuerholz dafür müssen sich die NEO-Cowboys jedoch erstmal selbst aus dem Wald schlagen.

