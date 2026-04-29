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Grey's Anatomy

Superheld-Spiel

sixxStaffel 21Folge 15vom 29.04.2026
Superheld-Spiel

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Grey's Anatomy

Folge 15: Superheld-Spiel

41 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Yusuf soll nach einer OP in Bewegung kommen, doch er weigert sich. Ben und Taryn locken ihn mit einem Superhelden-Spiel - mit Erfolg. Die 14-jährige Navy muss wegen einer eingeschlossenen Menstruationsblutung operiert werden, Lucas entdeckt hierfür eine minimalinvasive Methode. Als Belohnung darf er den Eingriff übernehmen. Navy ist es aber unangenehm, von einem jungen Arzt operiert zu werden, sodass er Bailey den Eingriff überlässt. Catherine ist von seiner Haltung beeindruckt.

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