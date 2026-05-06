Grey's Anatomy
Folge 17: Liebeslied
42 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Nora Youngs Implantat hat sich entzündet. Während der OP hat sie einen Herzstillstand, kann jedoch zurückgeholt werden. Teddy überlegt fieberhaft, wie sie Nora noch helfen können. Link tut sich schwer, sein Ehegelübde zu verfassen. Bailey rät ihm, es auf seine ganz persönliche Weise vorzutragen. Links Mutter möchte Jo für die Hochzeit schminken und ihr den Familienschleier aufdrängen. Die Braut wehr sich vehement dagegen, woraufhin Maureen weinend die Wohnung verlässt.
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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