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Grey's Anatomy

Zwischen Bangen und Hoffen

sixxStaffel 21Folge 7vom 01.04.2026
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Grey's Anatomy

Folge 7: Zwischen Bangen und Hoffen

42 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Chloe und Mika werden schwerverletzt ins Grey Sloan Memorial eingeliefert. Chloe hat Quetschverletzungen, Mika muss wiederbelebt werden. Ihre Leber ist derart geschädigt, dass ein Streit über die Behandlung entbrennt - bis Bailey ein Machtwort spricht. Simone erfährt derweil, dass zwischen Jules und Mika mehr als nur Freundschaft ist.

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