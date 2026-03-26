Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grey's Anatomy

Selbstüberschätzung

sixxStaffel 21Folge 8vom 01.04.2026
Selbstüberschätzung

SelbstüberschätzungJetzt kostenlos streamen

Grey's Anatomy

Folge 8: Selbstüberschätzung

42 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Eine Hitzewelle hat Seattle im Griff. Im Grey Sloan Memorial sind alle elektiven Operationen abgesagt. Amelia hat einen schwierigen Fall, der als Notfall gilt. Die 20-jährige Jackie hat mehrere Hirn-Aneurysmen, die dringend versorgt werden müssen. Eins liegt so ungünstig, dass Jackie an die Herz-Lungenmaschine gehängt - und ihr Herz für eine gewisse Zeit gestoppt werden muss. Owens Laune ist derweil im Keller, als er zufällig sieht, wie vertraut Cass und Teddy miteinander sind.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Grey's Anatomy
sixx
Grey's Anatomy

Grey's Anatomy

Alle 1 Staffeln und Folgen