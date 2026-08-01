Grey's Anatomy
Folge 11: Kinderwunsch
42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Amelia kehrt nach einer dreimonatigen Auszeit zurück und trifft auf die neue plastische Chirurgin Toni Wright, die sie aus dem Medizinstudium kennt. Lucas Adams setzt alles daran, einer schwerkranken Patientin eine eingestellte Immuntherapie zu beschaffen, und gerät dabei mit Dr. Bailey aneinander. Währenddessen streiten sich Teddy und Winston über die Behandlung eines verzweifelten Herzpatienten.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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