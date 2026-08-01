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Grey's Anatomy

Das große Los

sixxStaffel 22Folge 12vom 26.08.2026
Das große Los

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Grey's Anatomy

Folge 12: Das große Los

42 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Am Grey Sloan Memorial Hospital stehen Dr. Altman und Dr. Ndugu vor ihrer bisher schwierigsten Herausforderung: Einer lebensrettenden Herzoperation an einem septischen Patienten. Dr. Bailey kämpft währenddessen verzweifelt um neue Behandlungsmöglichkeiten für eine junge Krebspatientin. Während ein Lotteriegewinn in der Notaufnahme für Aufruhr sorgt, offenbart Amelia einer neuen Bekanntschaft ein lang gehütetes Geheimnis. Zudem erfährt Jo, dass Link ihr etwas verschwiegen hat.

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