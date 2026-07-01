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Grey's Anatomy

Kraft der Liebe

sixxStaffel 22Folge 7vom 22.07.2026
Kraft der Liebe

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Grey's Anatomy

Folge 7: Kraft der Liebe

48 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Ein junger Mann verunglückt mit einem Kleinflugzeug, als er seiner Freundin einen romantischen Heiratsantrag machen wollte. Das Ärzteteam behandelt seine schweren Verbrennungen und inneren Verletzungen. Parallel dazu ringt Jo nach einem Notkaiserschnitt um ihr Leben, während ihre Neugeborenen auf der Neonatologie ebenfalls mit Komplikationen kämpfen. Bailey erfährt von der Krebsdiagnose eines engen Vertrauten.

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