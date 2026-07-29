Grey's Anatomy
Folge 8: Last der Entscheidung
42 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Am Grey Sloan Memorial steht Dr. Bailey vor einer großen Herausforderung: Eine junge Patientin kämpft mit einem riesigen Tumor, der ihr Herz und ihre Lungen bedroht - zwei Eingriffe scheiterten bereits. Bailey und Hunt suchen fieberhaft nach einer Lösung. Währenddessen ringt Dr. Webber mit seiner Diagnose und der Frage, ob er jemals wieder operieren kann.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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