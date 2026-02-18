Luftwatsche, Toter Grund & TschüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Gschichtn aus der Schwulenbar
Folge 35: Luftwatsche, Toter Grund & Tschüsseldorf
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Miss Ivanka T. kann es nicht lassen und lässt euch wöchentlich an den besten Gschichtn, den skurrilsten Gesprächen und an allem schwulen, was es eben so gibt, teilhaben! Oder wie Ivanka sagt: "Wenn diese Folge nicht aus dem Bauch heraus gesprochen war und alles drin hatte dann weiß ich es auch nicht.!"
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