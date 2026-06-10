Fußball-WM 2026: Deutschlands unvergessene WM-MomenteJetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 161: Fußball-WM 2026: Deutschlands unvergessene WM-Momente
Welche WM-Momente sind unvergessen? Wem drückte Gysi in der DDR die Daumen? Und wird KI künftig strittige Szenen entscheiden? Im zweiten WM-Special von Gysi gegen Guttenberg blicken Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg auf die großen Momente deutscher Weltmeisterschaftsgeschichte zurück. Dabei geht es um legendäre Spiele, prägende Erinnerungen und die Frage, wie diese Ereignisse damals wahrgenommen wurden. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den Entscheidungen, die bis heute diskutiert werden. So erinnert sich Gregor Gysi beim berühmten Wembley-Tor vor allem an das Mitleid, das er mit dem Schiedsrichter hatte. Darüber hinaus richtet sich der Blick auf den Fußball von heute. Können herausragende Spieler automatisch auch erfolgreiche Trainer werden? Ist ein dritter Platz befriedigender als der zweite Platz? Und wie sehr verändert moderne Technik den Sport? Dabei geht es auch um den Videobeweis und die Frage, ob er dem Fußball mehr Gerechtigkeit bringt oder ihm einen Teil seiner besonderen Dynamik nimmt. Gleichzeitig wird diskutiert, welche Rolle technologische Entwicklungen künftig spielen könnten – und ob KI eines Tages bei Entscheidungen auf dem Spielfeld mitwirken wird. Eine Folge über Erinnerungen, Emotionen und die Entwicklung eines Sports, der Generationen verbindet. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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