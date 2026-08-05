Sommer statt Politik. Zwischen Rückzug, Reisen und ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 169: Sommer statt Politik. Zwischen Rückzug, Reisen und Erinnerungen
Weg von politischen Krisen und großen Debatten: Diesmal geht es um persönliche Erinnerungen, besondere Orte und die Frage, welche Momente einen Sommer eigentlich unvergesslich machen. Sommer bedeutet für jeden Menschen etwas anderes: Reisen, Rückzug, lange Nächte, frühes Aufstehen oder einfach das Gefühl, einmal aus dem Alltag auszubrechen. Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg lassen in dieser besonderen Folge die politischen Debatten hinter sich und sprechen über die Bilder, Erinnerungen und Erlebnisse, die sie mit dieser Jahreszeit verbinden. Welche Orte gehören für sie zum perfekten Sommer? Welche Sommererlebnisse sind besonders im Gedächtnis geblieben – und welcher Song gehört für die beiden untrennbar zu dieser Zeit? Zum Abschluss geht es in eine schnelle Runde mit persönlichen Entscheidungen: Lieblingsmomente, Entweder-oder-Fragen und kleine Einblicke abseits der großen politischen Themen. Eine Folge über Sommergefühle, persönliche Erinnerungen und die Geschichten, die eine Jahreszeit besonders machen. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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