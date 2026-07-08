Wer ist heute noch höflich?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 165: Wer ist heute noch höflich?
Ob im Internet, im Restaurant oder im Bundestag – immer häufiger entsteht der Eindruck, dass Höflichkeit an Bedeutung verliert. Aber stimmt das überhaupt? Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg gehen der Frage nach, was Höflichkeit heute eigentlich ausmacht – und ob Deutschland tatsächlich unhöflicher geworden ist oder oft einfach nur direkter kommuniziert. Dabei richtet sich der Blick auch auf andere Länder und die überraschenden Unterschiede im Vergleich. Die Debatte führt von Social Media bis in den Bundestag. Verändert die Kultur der schnellen Nachrichten unseren Umgang miteinander? Und warum scheint gerade in der Politik der respektvolle Ton zunehmend verloren zu gehen – mit spürbaren Folgen für die parlamentarische Debatte? Doch Höflichkeit zeigt sich nicht nur in politischen Diskussionen, sondern auch im Alltag: beim Siezen und Duzen, im Umgang mit Servicepersonal oder in regionalen Eigenheiten. Gibt es überhaupt noch einen gemeinsamen Maßstab für gutes Benehmen? Eine Folge über den Wandel unserer Umgangsformen, gesellschaftliche Erwartungen und die Frage, welchen Stellenwert Höflichkeit heute noch hat. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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