Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 072

TelenovelaStaffel 5Folge 12vom 11.06.2010
Folge 072

Folge 072Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 12: Folge 072

43 Min.Folge vom 11.06.2010Ab 6

Hanna versucht mit engagierter Werbung doch noch genug Teilnehmer für ihren Kochkurs zu finden, um das Geld für die Kreditrate hereinzubekommen, während Oskar und Alexandra gegensteuern. Oskars Plan, Florian mit einer Sisyphosaufgabe das Leben in Schönroda madig zu machen, scheitert an einem bisher unerkannten Talent Florians. Maximilian sorgt sich um Finn, bleibt aber bei seinem Plan, Finn keine glückliche Familie vorzuspielen. Maja sieht als letzte Chance die Drohung an Maximilian, mit Finn zurück nach Marseille zu gehen. Der Bluff funktioniert: Maximilian bittet Maja und Finn im letzten Moment, doch in Schönroda zu bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen