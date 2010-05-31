Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 5Folge 4vom 31.05.2010
43 Min. Ab 6

Maximilian und Maja bangen um das Leben ihres Kindes. Durch ihre gemeinsame Sorge um Finn nähern sie sich wieder aneinander an, und so kommt es schließlich sogar zu einem Kuss. Hanna hingegen ist tief getroffen von Maximilians Vorwürfen und kann nichts tun als hoffen und warten. Obwohl Robert es ihnen strikt verboten hat, versuchen Karl und Johann, Oskar zu beschwichtigen. Doch Oskar bleibt bei seiner Forderung, und Robert gelingt es, mit seiner selbstbewussten Haltung gegenüber Oskar sogar Alexandra zu beeindrucken.

