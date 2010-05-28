Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 063

TelenovelaStaffel 5Folge 3vom 28.05.2010
Folge 063

Folge 063Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 063

43 Min.Folge vom 28.05.2010Ab 6

Zunächst scheint Finn seinen Sturz vom Pony gut überstanden zu haben, als er plötzlich bewusstlos zusammenbricht. In der Sorge um seinen Sohn macht Maximilian Hanna schwere Vorwürfe. Robert weigert sich weiterhin kategorisch, auf Oskars Erpressung einzugehen. Karl und Johann wollen nicht zulassen, dass Robert ihretwegen seine Existenz gefährdet. Oskar hingegen genießt sein Machtspiel. Dana verliert nach einer durchtanzten Nacht die Nerven, und Robert will Alexandra gegenüber zukünftig männlicher auftreten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen