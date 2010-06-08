Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 069

TelenovelaStaffel 5Folge 9vom 08.06.2010
Folge 069

Folge 069Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 9: Folge 069

43 Min.Folge vom 08.06.2010Ab 6

Maximilian nähert sich Hanna wieder versöhnlich an und gibt Majas Druck nicht nach. Als Finn jedoch auf Ediths Initiative vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen wird, lässt sich Maximilian erweichen: Maja und Finn sollen vorläufig in der Villa wohnen. Oskar gerät unter Zugzwang hinsichtlich seiner geheimen Resort-Pläne, als Maximilian hoch motiviert an die Arbeit zurückkehrt und sein Projekt vorantreibt. Als Florian weitere Gefälligkeiten von Oskar fordert und den Bogen schließlich überspannt, beschließt Oskar, Florian loswerden zu wollen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen