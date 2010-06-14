Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 5Folge 13vom 14.06.2010
Hannas Verunsicherung wächst, als sie erfährt, dass Maja und Finn doch in Schönroda und in der Villa bleiben werden. Hanna wird klar, dass ihr Maximilian entgleitet und sie nicht mehr mit ihm zusammen sein kann. Hannas Kochkurs hingegen wird trotz aller Widrigkeiten ein Erfolg - und für Stefan der Anlass, sich wieder neu in Hanna zu verlieben. Florian und Lina vernachlässigen ihre Arbeit und werden von Oskar beim Blaumachen erwischt, während Alexandra erneut Roberts Nähe sucht. Robert leidet unter Alexandras Unverbindlichkeit und fordert von ihr ein klares Statement, ob sie sich eine ernsthafte Zukunft mit ihm vorstellen kann.

