Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 004

Telenovela Staffel 1 Folge 4 vom 02.03.2010
Folge 004

Folge 004Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 4: Folge 004

43 Min.Folge vom 02.03.2010Ab 6

Hanna hilft Alexandra, ihre Verabredung mit Maximilian nachzuholen. Sie ahnt nicht, dass Alexandras Schwarm identisch mit ihrem namenlosen Traumprinzen von La Gomera ist. Alexandra nutzt unterdessen einen intimen Moment, um Maximilian näher zu kommen. Dana will nach Oskars Absage weiter an der Scheidung arbeiten. Auch Oskar weiß, dass sie am längeren Hebel sitzt. Er ist immer mehr auf Edith angewiesen und setzt alle Energien ein, um sie auf seine Seite zu ziehen.

