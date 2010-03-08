Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 1Folge 8vom 08.03.2010
Trotz ihres Vorhabens gelingt es Hanna nicht, sich Maximilian aus dem Herzen zu reißen. Und so geschieht genau das, was sie doch unbedingt verhindern wollte: Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen ihr und Alexandra. Edith hat viel zu tun und sorgt sich, dass ihre Bemühungen, Oskar frei zu bekommen, publik werden könnten. Da taucht ihr jüngster Sohn Florian mit einem dringenden Anliegen auf. Betty hat gemerkt, dass sie lieber immer bei Paul sein will und sucht verzweifelt nach einem Grund, warum Robert sie entlassen könnte.

