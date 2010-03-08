Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 008
42 Min.Folge vom 08.03.2010Ab 6
Trotz ihres Vorhabens gelingt es Hanna nicht, sich Maximilian aus dem Herzen zu reißen. Und so geschieht genau das, was sie doch unbedingt verhindern wollte: Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen ihr und Alexandra. Edith hat viel zu tun und sorgt sich, dass ihre Bemühungen, Oskar frei zu bekommen, publik werden könnten. Da taucht ihr jüngster Sohn Florian mit einem dringenden Anliegen auf. Betty hat gemerkt, dass sie lieber immer bei Paul sein will und sucht verzweifelt nach einem Grund, warum Robert sie entlassen könnte.
