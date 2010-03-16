Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 014

TelenovelaStaffel 1Folge 14vom 16.03.2010
Folge 014

Folge 014Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 14: Folge 014

43 Min.Folge vom 16.03.2010Ab 6

Hanna setzt alle Hebel in Bewegung, um den Fischerkrug trotz der Schuldenlast zu retten, doch am Ende erscheint der Verkauf die einzige machbare Lösung. Als Hanna jedoch erkennt, was der Investor mit dem Fischerkrug vorhat, trifft sie in letzter Minute eine folgenreiche Entscheidung. Maximilian ist von Hannas Trauerrede so bewegt, dass er sich entschließt, seinen Sohn Finn einzufliegen. Oskar will Edith dazu bewegen, ihn doch noch mit illegalen Mitteln aus der Haft zu holen und lässt sich von einem Mithäftling verprügeln. Robert ist noch nicht über den Verlust Bettys hinweg, als Johann sich an ihrer Stelle versucht. Irritiert erkennt Robert, dass Johann ganz eigene Vorstellungen für den Laden hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen